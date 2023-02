GF Vip, Matteo Diamante ha lo stesso problema intimo di Antonino Spinalbese? “Sto male” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 un nuovo affaire “intimo” incuriosisce i telespettatori proprio in questi giorni. Il mistero dai contorni a luci rosse coinvolge il veterano del reality show Antonino Spinalbese e la new entry Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. E proprio a quest’ultima, con cui sembra avere un ottimo rapporto, Matteo ha confessato di soffrire dello stesso “problema intimo” e di salute di Antonino Spinalbese. Vediamo di cosa si tratterebe. GF Vip 7, la (presunta) patologia intima che affliggerebbe Antonino Spinalbese Tutto è iniziato alcuni giorni fa, quando Edoardo Donnamaria mentre litigava con la fidanzata Antonella Fiordelisi per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 un nuovo affaire “” incuriosisce i telespettatori proprio in questi giorni. Il mistero dai contorni a luci rosse coinvolge il veterano del reality showe la new entry, ex fidanzato di Nikita Pelizon. E proprio a quest’ultima, con cui sembra avere un ottimo rapporto,ha confessato di soffrire dello” e di salute di. Vediamo di cosa si tratterebe. GF Vip 7, la (presunta) patologia intima che affliggerebbeTutto è iniziato alcuni giorni fa, quando Edoardo Donnamaria mentre litigava con la fidanzata Antonella Fiordelisi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Cavalcando una fake news che da mesi circola in rete, Matteo Diamante ha accusato Oriana Marzoli di avere “più reati che amici… - fanpage : Cavalcando una fake news che da mesi circola in rete, Matteo Diamante ha accusato Oriana Marzoli di avere “più reat… - Loredan34646825 : RT @annamobbeneG: Una ricostruzione dettagliata e onesta dei fatti della notte. #fuorioriana #fuorionestini #ilLiveGuardateveloVoi #gfvip h… - Lunapallida5 : RT @Cristin04184242: Lo schifo supremo messo in atto dai mestieranti.... #gfvip sempre peggio #makita #dakita #gintonic #donnalisi #nikite… - Cristin04184242 : Lo schifo supremo messo in atto dai mestieranti.... #gfvip sempre peggio #makita #dakita #gintonic #donnalisi… -