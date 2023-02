GF Vip | Guendalina Canessa ospite a Turchesando | parla dell’amicizia con Martina Nasoni

(Di lunedì 20 febbraio 2023)è statadi Turchese Baracchi a, il programma in onda su Radio Cusano Campus, in questa occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello, hato dell’amica, vincitrice della sedicesima edizione del reality edel GF Vip 7.ha detto di avere poche amiche vere nella sua vita e che tra queste rientranoe Margherita Zanatta. Ha descritto il loro rapporto come viscerale, intenso, vero e profondo. Inoltre, ha dichiarato di essere stata la prima persona a sapere della partecipazione dial reality e di aver mantenuto il segreto. Ecco cosa pensadella storia tra Daniele ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip 7, Guendalina Canessa: “Daniele Dal Moro? È una mer*a! - IsaeChia : #GfVip 7, Guendalina Canessa: “Daniele Dal Moro? È una mer*a! Martina Nasoni mi aveva detto che non soffriva più pe… - Raffael47381601 : @DavideNardi17 Una sorella di clizia uno fratello di Guendalina poi uno famoso xchè è andato a letto con Megan ma d… - 361_magazine : #GuendalinaTavassi contro il #GFVip: la critica dopo la puntata - Salvato62427733 : RT @zazoomblog: Gf Vip salta lospitata di Guendalina Tavassi. La madre infuriata: Circo - #salta #lospitata #Guendalina -

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono ormai ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. A commentare il loro rapporto ci ha pensatoCanessa che, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, ha duramente criticato il comportamento dell'ex tronista di Uomini e Donne e difeso ...Ascolta questo articolo Il Grande Fratelloquest'anno non smette veramente di rivelare sorprese. Mai come quest'anno la stagione è ...come ex naufrago de L'Isola dei Famosi e fratello di...

Gf Vip 7, Guendalina Canessa: “Daniele Dal Moro È una mer*a! Isa e Chia

Grande Fratello Vip: "Martina Nasoni ha sempre tutelato Daniele Dal ... ComingSoon.it

Ex del GF Vip "smaschera" Martina Nasoni: il retroscena sul "tatuatore" Blog Tivvù

Gf Vip, Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi: e sul web scoppia il caso ilmattino.it

Gf Vip | Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi | e sul web ... Zazoom Blog

Guendalina Canessa vuota il sacco e svela la verità sul rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono ormai ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello Vip."Qualche clip del GF Vip l'ho vista e ultimamente ci sto ridendo sopra ... George lanciando così la sua frecciatina al vetriolo nei confronti del fratello di Guendalina Tavassi, col quale aveva ...