GF VIP | Daniele Dal Moro | ‘Mi sono innamorato di Oriana | ecco perchè’ | la confessione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023)Marzoli eDalnon frenano più il loro interesse. Il loro rapporto altalenante nato nella casa del Grande Fratello VIP pare abbia trovato un po’ di pace e dopo il bacio alla luce del sole che ha ufficializzato la loro conoscenza, ieri l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato scappare unaDaldiMarzoli al GF VIP Due giorni fa Dalha messo spalle al muro la sua inquilina per baciarla, davanti a tutti: negli ultimi giorni ha anche allontanato la sua ex Martina Nasoni, new entry nella casa, per evitare che nascessero incomprensioni con la concorrente spagnola. Ieri sera in cucina: “Midi bebe”. “Motivo per cui mi ...