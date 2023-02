GF Vip | Antonella Fiordelisi | le parole sui figli con Donnamaria scatenano il web

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nonostante i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 siano per lo più scettici in merito alla sua storia d’amore tormentatissima con Edoardo(ma anche gran parte del pubblico a casa),sembra avere le idee molto chiare circa il suo futuro sentimentale assieme al volto noto di Forum. E lo ha dimostrato più che mai su una frase in merito aiche lei ed Edoardo potrebbero avere insieme che ha lasciato tutti a bocca aperta, nella Casa di Cinecittà e fuori, sul web, dove impazza l’ironia. GF Vip 7, le dichiarazioni disui rapporti intimi conTutto è cominciato con la più classica delle litigate trae la coppia di amici del suo fidanzato Edoardo, ovvero ...