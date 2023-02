GF Vip | Andrea | Antonino | Daniele | Murgia | Nikita o Sarah | chi sarà eliminato? I sondaggi

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Parliamo di. Chiil nuovodella settima edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finitiMaestrelli,Spinalbese,Dal Moro, NicolePelizon eAltobello. Chi uscirà? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed isembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essereMaestrelli. Vi ricordo che in Casa ci sono ancora ben due biglietto di ritorno. Il cast completo Alberto De ...