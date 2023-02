GF Vip, Andrea, Antonino, Daniele, Murgia, Nikita o Sarah: chi sarà eliminato? I sondaggi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Parliamo di sondaggi. Chi sarà il nuovo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finiti Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Chi uscirà? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Andrea Maestrelli. Vi ricordo che in Casa ci sono ancora ben due biglietto di ritorno. Il cast completo Alberto De ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 febbraio 2023) Parliamo di. Chiil nuovodella settima edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finitiMaestrelli,Spinalbese,Dal Moro, NicolePelizon eAltobello. Chi uscirà? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed isembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essereMaestrelli. Vi ricordo che in Casa ci sono ancora ben due biglietto di ritorno. Il cast completo Alberto De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... common___hippo : possiamo dire che francesca fagnani è l'andrea diprè dei vip? - ricciol21194899 : @marzoliii colpa gruppi antonella e nikita matteo davide antonino andrea sarah rovinati I cattiveri critiche pette… - Vip___era : RT @_NeneB: Giaele è stata super carina ?? per la festa di Andrea e Antonino figurati se non perde occasione per lanciare giavellotti! #o… - Vip___era : RT @Fabiola63445821: Comunque è così palese che Antonino e Andrea non sopportano Antonella ???????? #oriele - Giovann44381661 : @renee66316926 @luisapeterlongo Ginevra ed Antonino, giovedì se tutto si realizzerà, Alfonso vi deve regalare lo sp… -