Gf Vip 7 | salta la partecipazione di Pamela Prati a Una voce per San Marino | ecco il motivo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Pochi giorni fa è stata annunciata ladial contest ‘Unaper San‘, la cui vittoria dà diritto di accesso all’Eurovision Song Contest. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 aveva presentato un brano alla kermesse musicale valida per laal prossimo Eurovision, che si svolgerà dal 9 maggio a Liverpool. Oggi però, durante la conferenza stampa, il nome dell’ex primadonna del Bagaglino di Pingitore non è stato menzionato. A svelarne ilè stato il Fatto Quotidiano. Secondo quanto si apprende, ladellasarebbeta poiché l’artista non avrebbe ricevuto la liberatoria da Mediaset., infatti, ha un contratto in ...