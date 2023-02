Gf Vip 7, in arrivo “seri provvedimenti” dopo le liti di Carnevale? Le parole di Alfonso Signorini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Poco fa si è concluso il daytime del Gf Vip 7, il consueto appuntamento pomeridiano di Canale 5 in cui si riassumono le vicende più importanti. Oggi, in occasione dell’imminente trentacinquesima puntata del reality, che andrà in onda questa sera, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato un dettaglio inedito. Parlando delle liti scoppiate durante la festa di Carnevale, il direttore di Chi ha voluto anticipare che la produzione del Gf Vip potrebbe prendere “seri provvedimenti” nei confronti dei concorrenti. Benché il giornalista non abbia fattol i nomi dei diretti interessati, si può ipotizzare che i litigi presi in osservazione dagli autori siano principalmente tre. Nelle ultime ore, infatti, i telespettatori hanno assistito all’ennesima polemica scatenata da Luca Onestini ai danni di Nikita Pelizon, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Poco fa si è concluso il daytime del Gf Vip 7, il consueto appuntamento pomeridiano di Canale 5 in cui si riassumono le vicende più importanti. Oggi, in occasione dell’imminente trentacinquesima puntata del reality, che andrà in onda questa sera, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato un dettaglio inedito. Parlando dellescoppiate durante la festa di, il direttore di Chi ha voluto anticipare che la produzione del Gf Vip potrebbe prendere “” nei confronti dei concorrenti. Benché il giornalista non abbia fattol i nomi dei diretti interessati, si può ipotizzare che igi presi in osservazione dagli autori siano principalmente tre. Nelle ultime ore, infatti, i telespettatori hanno assistito all’ennesima polemica scatenata da Luca Onestini ai danni di Nikita Pelizon, ...

