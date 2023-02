Gf Vip 7, come mai “nei reality ci sono sempre le stesse persone che non sono nemmeno Vip”? Alfonso Signorini svela la verità (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alfonso Signorini, dal 2020 alla conduzione del Grande Fratello Vip, ha risposto ad alcune domande sul reality. Attraverso un box domande aperto nelle sue Instagram stories, il direttore di Chi ha inanzitutto rivelato, a poche ore dalla messa in onda della trentacinquesima puntata del Gf Vip 7, che questa sera ci saranno “colpi di scena in arrivo“. E, a chi ha accusato velatamente la produzione di ‘fare a pezzi’ Oriana Marzoli, il giornalista ha replicato: Il problema è che a volte Oriana si fa male da sola. Riguardo i comportamenti dell’influencer venezuelana e l’ex tronista Luca Onestini, Signorini ha ammesso: “Non mi piacciono la maleducazione e l’arroganza. E quest’anno abbondano“, sottolinenado come questa edizione sia “impegnativa, più per loro che per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 febbraio 2023), dal 2020 alla conduzione del Grande Fratello, ha risposto ad alcune domande sul. Attraverso un box domande aperto nelle sue Instagram stories, il direttore di Chi ha inanzitutto rivelato, a poche ore dalla messa in onda della trentacinquesima puntata del Gf7, che questa sera ci saranno “colpi di scena in arrivo“. E, a chi ha accusato velatamente la produzione di ‘fare a pezzi’ Oriana Marzoli, il giornalista ha replicato: Il problema è che a volte Oriana si fa male da sola. Riguardo i comportamenti dell’influencer venezuelana e l’ex tronista Luca Onestini,ha ammesso: “Non mi piacciono la maleducazione e l’arroganza. E quest’anno abbondano“, sottolinenadoquesta edizione sia “impegnativa, più per loro che per ...

