"GF VIP" 7, chi sarà eliminato stasera: cosa dicono i sondaggi

News Tv. "GF VIP" 7 eliminato stasera. Tutto pronto per una nuova puntata del "Grande Fratello Vip". Il nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera a partire dalle 21:21 su Canale 5. Il programma è ormai entrato nel vivo e la tensione all'interno della casa più spiata d'Italia si taglia con il coltello. Nella puntata in onda stasera su Canale 5 ci sarà un nuovo eliminato. In questo articolo vi mostriamo cosa dicono i sondaggi sul televoto settimanale.

