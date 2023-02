“GF Vip 7”, arriva la confessione di Daniele Dal Moro su Oriana: il video (Di lunedì 20 febbraio 2023) News tv. . Durante tutte le edizioni del Grande Fratello Vip sono nate delle coppie. Alcune delle quali poi hanno dato vita a vere e proprie storie d’amore anche lontano dai riflettori. Anche durante questa settima edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini sembra che Cupido abbia scagliato la sua freccia ad alcuni concorrenti. In queste ore Daniele Dal Moro ha ammesso di essersi innamorato di Oriana Marzoli, lasciando i telespettatori completamente a bocca a aperta. Vediamo nel dettaglio le sue parole.



Leggi anche –> “GF Vip 7”, problemi di salute per un concorrente: si tratta di una cosa seria “GF Vip 7”, Daniele Dal Moro innamorato di Oriana: le sue parole Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono ufficialmente la ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 febbraio 2023) News tv. . Durante tutte le edizioni del Grande Fratello Vip sono nate delle coppie. Alcune delle quali poi hanno dato vita a vere e proprie storie d’amore anche lontano dai riflettori. Anche durante questa settima edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini sembra che Cupido abbia scagliato la sua freccia ad alcuni concorrenti. In queste oreDalha ammesso di essersi innamorato diMarzoli, lasciando i telespettatori completamente a bocca a aperta. Vediamo nel dettaglio le sue parole.Leggi anche –> “GF Vip 7”, problemi di salute per un concorrente: si tratta di una cosa seria “GF Vip 7”,Dalinnamorato di: le sue paroleDalMarzoli sono ufficialmente la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lime_Marti : Vedremo se l'amico del cuore di disonesto ribadirà il suo pensiero sulla spagnola in prima serata, ma ne dubito.… - Diva_VIP : RT @jacopocoghe: #Sanremo Li abbiamo denunciati per atti osceni in luogo pubblico ???????????????????? - andreastoolbox : Giulia Salemi sugli attori di Mare Fuori: 'Se la tirano'. Arriva la risposta di un protagonista #Salemi #Giulia… - SaCe86 : #GiuliaSalemi sugli attori di #MareFuori: 'Se la tirano'. Arriva la risposta di un protagonista - MondoTV241 : ?GF Vip 7, arriva la replica di #AlexBelli alle critiche dei vipponi. Ecco cos’ha detto #gfvip -