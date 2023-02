Getafe-Valencia lunedì 20 febbraio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Il posticipo si gioca al Coliseum

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Getafe-Valencia, formazioni ufficiali: titolari Villar e Borja Maroyal - Mediagol : Getafe-Valencia, formazioni ufficiali: titolari Villar e Borja Maroyal - GokuForzaMilan : Non io che stasera devo compliare scartoffie dell'uni con Getafe-Valencia sullo sfondo, boicottando Toro-Cremonese… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Getafe-Valencia, le probabili formazioni: Mayoral contro Kluivert, sfida tra ex Roma - Mediagol : Getafe-Valencia, le probabili formazioni: Mayoral contro Kluivert, sfida tra ex Roma -

La ventiduesima giornata della Liga si conclude con una sfida da cuori forti.sono in piena zona retrocessione ed entrambe hanno bisogno dei tre punti per uscire dalla crisi in cui sono piombati da diverse settimane. Nella lotta per non retrocedere soltanto ...Si gioca Torino - Cremonese per chiudere la 23esima giornata,in Spagna. Successo per Defensa y Justicia e Talleres Cordoba in Liga Profesional argentina Calcio argentino in evidenza in apertura di questo lunedì 20 febbraio. Il Liga Profesional ...

Pronostico Getafe-Valencia 20 Febbraio: 22ª Giornata di Liga Bottadiculo

Getafe - Valencia La Liga 2022 - la Repubblica la Repubblica

Getafe-Valencia, formazioni ufficiali: titolari Villar e Borja Maroyal Mediagol.it

Getafe-Valencia, le probabili formazioni: Borja Mayoral dal 1', out Cavani Footballnews24.it

Pronostico Getafe-Valencia, ecco una combo da provare Tuttosport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Le formazioni ufficiali di Getafe-Valencia, match valido per il 22° turno de LaLiga: Duro sfida Borja Mayoral per la salvezza ...