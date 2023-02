Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa. Dragusin-Bani: l'insolita gioia dell'esultanza: Coppia difensiva tra le più affiatate della Serie B quella c… - TempletonPeck70 : Vedere le partite del #Genoa a questo modo non aiuta. Ecco perche la Nord non “ruggisce” come un tempo..perche non… - buoncalcio : #ModenaGenoa, le pagelle: Dragusin, Bani e Coda tra i migliori. Puscas delude - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Il Genoa a Modena agguanta il pari all’85’ (2-2). L’ottimo Dragusin e Bani i goleador. Segna anche Puscas, ma a Martinez…… - psb_original : Genoa, Dragusin: 'Con il Modena volevamo vincere ma il pareggio è il risultato giusto' #SerieB -

...della Serie B quella composta da Radue Mattia Bani è balzata ieri all'onore delle cronache sportive per due prodezze non esattamente abituali per entrambi. Il 2 - 2 rimediato dalin ...(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ...

Il Modena sorpassa, poi resta in 10 e il Genoa strappa un punto La Gazzetta dello Sport

Modena-Genoa, le pagelle: Dragusin domina, Boci si ferma per infortunio Pianetagenoa1893.net

Genoa. Dragusin-Bani: l'insolita gioia dell'esultanza Calciomercato.com

Genoa, Dragusin: “Secondo posto in classifica La Serie B è tosta ma…” ItaSportPress

Genoa, Dragusin: “Volevamo vincere, ma il pari è il risultato più giusto” Buon Calcio a Tutti

Nel posticipo domenicale della 25esima giornata della Serie B, il Genoa secondo in classifica richiama 14mila spettatori allo stadio Braglia, nuovo primato in una gara interna del Modena nella serie c ...Coppia difensiva tra le più affiatate della Serie B quella composta da Radu Dragusin e Mattia Bani è balzata ieri all'onore delle cronache sportive per due prodezze non esattamente abituali per entram ...