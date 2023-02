Gas: scorte Ue sopra il 64% a 718,25 TWh, Italia sfiora il 63,5% (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si mantengono al di sopra del 64% le scorte di gas dell'Ue a 718,25 TWh. Lo si legge sugli aggiornamenti forniti da Gas Infrastructure Europe, secondo i quali l'Italia è scesa al 63,49% a 122,82 TWh, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si mantengono al didel 64% ledi gas dell'Ue a 718,25 TWh. Lo si legge sugli aggiornamenti forniti da Gas Infrastructure Europe, secondo i quali l'è scesa al 63,49% a 122,82 TWh, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cammyvent : QUALCUNO SPIEGHI A QUESTI SOMARI CHE IL GAS CHE RIEMPIE LE SCORTE EUROPEE È STATO PAGATO 6 VOLTE IL PREZZO ATTUALE… - iconanews : Gas: scorte Ue sopra il 64% a 718,25 TWh, Italia sfiora il 63,5% - fisco24_info : Gas: scorte Ue sopra il 64% a 718,25 TWh, Italia sfiora il 63,5%: La Germania in testa quasi al 71,6%, la Francia s… - RDenigro : @AlePrena99 @repubblica Anche alla Cina ( in surplus) …. il price cap ( genialata che non serve a nulla) è tarato s… - ioloraccolgo : Gas: scorte Ue sopra il 64% a 718,25 TWh, Italia sfiora il 63,5% -