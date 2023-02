Gas: prezzo sale a 51 euro, si attende ondata di freddo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il prezzo del gas è in rialzo con la prospettiva di temperature più rigide che incideranno sui consumi degli stoccaggi. Ad Amsterdam il prezzo sale del 3,6% a 51 euro al megawattora. Quotazioni in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildel gas è in rialzo con la prospettiva di temperature più rigide che incideranno sui consumi degli stoccaggi. Ad Amsterdam ildel 3,6% a 51al megawattora. Quotazioni in ...

