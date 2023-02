in rialzo per le quotazioni delad Amsterdam. Il prezzo sale dell'1,9% a 50 euro al megawattora, rispetto ai 49,05 euro della chiusura di venerdì. Dall'inizio dell'anno le quotazioni hanno ...Tra l'altro il sistema prendeda Terra, dove le condizioni sono molto diverse da quelle che ... favorisce fenomeni di fuoriuscita didal suolo che potrebbero estendersi lungo gli oltre 24mila ...

Gas: avvio in rialzo a 50 euro al megawattora Agenzia ANSA

Gas scende sotto quota 50 euro Adnkronos

Tabarelli, con gas a 50 euro, bollette giù 600 euro l'anno La Prealpina

Gas: avvio in deciso calo, prezzo sotto i 60 euro Agenzia ANSA

Gas, Gentiloni: stoccaggi Ue al 75%, poco sotto l'avvio dell'inverno TGCOM

I carichi merci sono aumentati attraverso l'Azerbaigian in numero crescente, poiché la rotta russa è diventata disfunzionale a causa della guerra e delle relative sanzioni occidentali ...Avvio in rialzo per le quotazioni del gas ad Amsterdam. Il prezzo sale dell'1,9% a 50 euro al megawattora, rispetto ai 49,05 euro della chiusura di venerdì. Dall'inizio dell'anno le quotazioni hanno r ...