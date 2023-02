Galeno punta l’Inter (da infortunato): «Importante dare il massimo» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Wenderson Galeno è uno dei giocatori del Porto che, a oggi, è ancora indisponibile per la sfida di Champions League in programma mercoledì contro l’Inter. Tuttavia il giocatore è stato intervistato dai canali ufficiali del club in vista della partita 100% – Wenderson Galeno non dovrebbe essere della partita contro l’Inter, a causa di un infortunio. Nonostante ciò, l’attaccante del Porto ha parlato così in vista di mercoledì: «Dobbiamo restare concentrati per tutti i 90 minuti, già da quando entreremo in campo. Dovremo dare il massimo e cercare di vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Wendersonè uno dei giocatori del Porto che, a oggi, è ancora indisponibile per la sfida di Champions League in programma mercoledì contro. Tuttavia il giocatore è stato intervistato dai canali ufficiali del club in vista della partita 100% – Wendersonnon dovrebbe essere della partita contro, a causa di un infortunio. Nonostante ciò, l’attaccante del Porto ha parlato così in vista di mercoledì: «Dobbiamo restare concentrati per tutti i 90 minuti, già da quando entreremo in campo. Dovremoile cercare di vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 ...

