Il G7 terrà unaonline con Zelensky il 24 febbraio. Lo ha annunciato il premier giapponese Kishida. Il premier giapponese Fumio Kishida ha annunciato 5,5 miliardi di dollari di aiuti supplementari per l'......più importante della settimana sarà la pubblicazione dei verbali dell'ultimaFed da cui ...93% ( in attesa del prossimo consiglio di amministrazione , in programma venerdì, chesul tavolo ...

G7 avrà riunione online con Zelensky il 24 febbraio - Ultima Ora Agenzia ANSA

Monaco, G7: decisi a sostenere l'Ucraina, anche militarmente RaiNews

Concluso il G7 a Monaco, ribadito il sostegno all'Ucraina Avanti Online

G7, avanti con il sostegno anche militare all'Ucraina: ha diritto di difendersi dall'invasione della Russia Gazzetta del Sud