‘G S Meomartini’ a valanga sul Wonderfuglass Arzano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La squadra di Promozione maschile del G.S. Meomartini sabato pomeriggio ha conquistato un’altra importante vittoria casalinga controcol punteggio finale di 79-43. L’esito della partita non è mai stato in dubbio, visto che già dopo i primi minuti di gioco gli uomini del presidente Stefano Capitanio si erano messi a distanza di sicurezza (fine primo quarto: 20-6) Anche il secondo periodo si è svolto con tranquillità (punteggio all’ intervallo 43-16) e coach Massimiliano Tipaldi ha potuto schierare in campo tutti gli atleti a sua disposizione, compreso il giovanissimo Lorenzo Caccialino, classe 2006, all’esordio in un campionato senior. Dopo l’intervallo non cambiava l’inerzia della gara (63-21 alla fine della terza frazione). Nell’ultima frazione di gioco, la formazione beneventana ...