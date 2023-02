Furto al porto di Marina d’Arechi, bottino da 30mila euro: in due nei guai (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, in data odierna, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato Roberto Emiliano Bracciante e denunciato in stato di libertà un 16enne, per il reato di Furto aggravato avvenuto all’interno di un’imbarcazione rimessata nel porto turistico cittadino “Marina di Arechi”. I militari, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto la refurtiva composta da strumenti professionali per la navigazione, monili, apparati informatici, borse griffate e denaro contante per un valore complessivo di circa 30.000 euro. Solo nella disponibilità del maggiorenne è stata rinvenuto dell’hashish e un bilancino di precisione, pertanto, deferito per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, in data odierna, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato Roberto Emiliano Bracciante e denunciato in stato di libertà un 16enne, per il reato diaggravato avvenuto all’interno di un’imbarcazione rimessata nelturistico cittadino “di Arechi”. I militari, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto la refurtiva composta da strumenti professionali per la navigazione, monili, apparati informatici, borse griffate e denaro contante per un valore complessivo di circa 30.000. Solo nella disponibilità del maggiorenne è stata rinvenuto dell’hashish e un bilancino di precisione, pertanto, deferito per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da ...

