Fuori dal Coro: domani su Rete4 le vittime del superbonus, la vita dorata dei ladri di ville, la diatriba Italia-Ue su auto green e prodotti alimentari (Di lunedì 20 febbraio 2023) domani, martedì 21 febbraio, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” – in onda in prima serata su Retequattro – condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata, il “superbonus” dopo la decisione del Governo di rivedere la norma e le relative polemiche che ne sono seguite, con gli Italiani che si ritrovano a dover affrontare numerose spese impreviste e con le abitazioni che sono ridotte a veri e propri cantieri a cielo aperto. Nel corso della serata, un focus sul cavallo di battaglia della trasmissione, i “ladri di case”, tra abusivi e inquilini che non pagano l’affitto e gravano sulle spalle dei proprietari. Inoltre, un’inchiesta sui centri sociali che occupano edifici pubblici e che non pagano bollette. Dopo i numerosi casi di rapine in ville, un approfondimento ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023), martedì 21 febbraio, nuovo appuntamento con “dal” – in onda in prima serata su Retequattro – condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata, il “” dopo la decisione del Governo di rivedere la norma e le relative polemiche che ne sono seguite, con glini che si ritrovano a dover affrontare numerose spese impreviste e con le abitazioni che sono ridotte a veri e propri cantieri a cielo aperto. Nel corso della serata, un focus sul cavallo di battaglia della trasmissione, i “di case”, tra abusivi e inquilini che non pagano l’affitto e gravano sulle spalle dei proprietari. Inoltre, un’inchiesta sui centri sociali che occupano edifici pubblici e che non pagano bollette. Dopo i numerosi casi di rapine in, un approfondimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : In una storia su Ig, #Fedez insulta il direttore di Fuori dal Coro con offese indecenti e affermazioni come “teste… - la_kuzzo : Perché non si può tacere sull’aggressione fuori dal liceo Michelangiolo di Firenze #daytime ?@LaStampa? - E_Silvestrin : È plausibile che Thiaw non fosse pronto fino a due settimane fa e poi incredibilmente prontissimo è titolare inamov… - AEDONNALISI : @paolamontef @theblondes4 Edobau anche no, la loro fortuna che è troppo bonaccione altrimenti già erano volati fuor… - YUI62333189 : RT @trentinovolley: #??1?? | MOLTO PIÙ DI UN OPPOSTO ? Ricezione pancake e alzata perfetta fuori dal campo: Matey #Kazyiski è anche questo!… -