Fumatori incalliti | ridurre i rischi si può | se ne parla alla Winter School di Motore Sanità

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) –i danni per iadulti che non riescono – o non vogliono – smettere di fumare: è il tema del convegno Tabagismo e riduzione delo: studi scientifici ed opinioni a confronto, che ha chiuso la prima giornata di lavori della2023 di, a Pollenzo (CN), patrocinata dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. L'articolo proviene da Italia Sera.

Per Beatrice, i prodotti innovativi potrebbero rappresentare 'una forma di prevenzione parziale nei'. 'Pur non risolvendo la questione della dipendenza - precisa Beatrice - ..." Il fumo elettronico potrebbe rappresentare una forma di prevenzione parziale nei: pur non risolvendo la questione della dipendenza, abbatte di molto la tossicità da combustione a ...

Fumatori incalliti, ridurre i rischi si può: se ne parla alla Winter ... Mantovauno.it

Sono 12,4 milioni i fumatori in Italia: si punta sulla e-cig come deterrente Telecity News 24

Giro di vite sul fumo: i divieti non bastano per vincere la lotta al ... Sanità24

Sorridi, sei in Thailandia e l'erba cresce Il Manifesto

I pericoli della nicotina influenzano sulla scelta della sigaretta ... LegnanoNews.com

Il regno altrimenti dispotico di Bangkok ha legalizzato per primo in Oriente la cannabis. Una rivoluzione anche culturale e un nuovo paradigma etico, oltre al business. Il padre della legge ora potreb ...(Adnkronos) – “Dodici milioni e 400mila fumatori in Italia sono la prova che il proibizionismo non paga”. Così Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, nel corso dei lavori della Winter ...