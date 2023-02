Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VrBlueandyellow : Franco Vázquez ha finora subito 97 falli in stagione, piú di qualsiasi giocatore delle massime e seconde serie di t… - glooit : Franco Vazquez meglio di Vinicius, per falli subiti leggi su Gloo -

meglio di Vinicius Jr, anzi, meglio di tutti nei principali campionati europei, almeno nelle statistiche relative ai falli subiti. Lo rivela il Parma, sottolineando che il fantasista ...Ducali in vantaggio al minuto 32 , grazie al gol di Adrian Benedyczk, su assist di. Lo stesso attaccanto polacco è poi stato ammonito per eccesso di esultanza. Ad inizio secondo tempo, ...

Franco Vazquez meglio di Vinicius, per falli subiti - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Nessuno come Vazquez in Europa per falli subiti SPORTFACE.IT

Vazquez bersaglio della B: il Mudo ha subito 97 falli, nessuno come lui in Europa Parma Live

Nessuno come Vazquez... per falli subito. Il calciatore del Parma è il più colpito in Europa TUTTO mercato WEB

Classifica presenze: Estevez e Vazquez allungano al comando. Valenti a quota 20 Parma Live

Franco Vazquez meglio di Vinicius Jr, anzi, meglio di tutti nei principali campionati europei, almeno nelle statistiche relative ai falli subiti. (ANSA) ...La Verde lidera la Zona "B" y está a un paso de meterse en cuartos de final. Los otros dos partidos que completaron la cuarta fecha terminaron en empate. En Cané y en Alvear terminaron 1 a 1.