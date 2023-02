FQChart | la tenuta dei partiti dopo le Regionali | brusco stop per Renzi e Calenda | bene la Lega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 13/2 al 19/2/2023 I risultati delle elezioniin Lazio e Lombardia hanno chiaramente un effetto sulladei. Come prevedibile, l’effetto è positivo sul primo partito nel paese, Fratelli d’Italia, in crescita di uno 0,3 al 29,8% medio, e negativo sul secondo partito, quel M5S che non ha brillato in questa tornata elettorale e che si attesta al 17,5% perdendo uno 0,2. Ma i cambiamenti più interessanti riguardano lae il Terzo Polo. Il partito di Matteo Salvini supera il 9%, un risultato migliore delle politiche 2022, ...