FOTO – Inter-Udinese, nessun dubbio sul migliore in campo! Vittoria netta (Di lunedì 20 febbraio 2023) I tifosi hanno votato chi è stato, secondo loro, il migliore in campo nerazzurro nel match di Serie A tra Inter e Udinese. MVP – Zero dubbi da parte dei tifosi sul migliore in campo nerazzurro nel match di campionato tra Inter e Udinese, valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Scelto Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi. L’armeno ha ottenuto ben il 67,5% dei voti. Alle sue spalle Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Nicolò Barella, che hanno ottenuto rispettivamente il 15,5%, l’8,5% e l’8,4% dei voti. Il #MOTM di #InterUdinese è…@HenrikhMkh pic.twitter.com/hNGnUK6Kk1 — Inter (@Inter) February 20, 2023 Fonte: Twitter Inter Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) I tifosi hanno votato chi è stato, secondo loro, ilin campo nerazzurro nel match di Serie A tra. MVP – Zero dubbi da parte dei tifosi sulin campo nerazzurro nel match di campionato tra, valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Scelto Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi. L’armeno ha ottenuto ben il 67,5% dei voti. Alle sue spalle Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Nicolò Barella, che hanno ottenuto rispettivamente il 15,5%, l’8,5% e l’8,4% dei voti. Il #MOTM di #è…@HenrikhMkh pic.twitter.com/hNGnUK6Kk1 —(@) February 20, 2023 Fonte: Twitter-News - ...

