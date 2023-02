Forniture militari “come i vaccini”. Il piano per la sicurezza europea di Kaja Kallas (Di lunedì 20 febbraio 2023) “L’Ucraina ha bisogno di munizionamento e noi dobbiamo rifornire i nostri depositi. Questo dovrebbe essere una spinta a investire nella Difesa (…). Sono sorpresa che molti Paesi non abbiano ancora raggiunto l’obiettivo del 2% di Pil in spesa militare, dovrebbe essere il minimo”. Così Kaja Kallas, primo ministro dell’Estonia in una conferenza sul futuro della Difesa europea durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Da quando la Russia ha scatenato l’invasione dell’Ucraina, la prima ministra estone ha ricevuto grande attenzione internazionale ed è diventata una voce autorevole nel raccontare la prospettiva dei Paesi dell’ex blocco sovietico ora dentro l’Unione europea. Durante l’incontro di domenica ha discusso dell’impatto della guerra sull’architettura di sicurezza ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) “L’Ucraina ha bisogno di munizionamento e noi dobbiamo rifornire i nostri depositi. Questo dovrebbe essere una spinta a investire nella Difesa (…). Sono sorpresa che molti Paesi non abbiano ancora raggiunto l’obiettivo del 2% di Pil in spesa militare, dovrebbe essere il minimo”. Così, primo ministro dell’Estonia in una conferenza sul futuro della Difesadurante la Conferenza di Monaco sulla. Da quando la Russia ha scatenato l’invasione dell’Ucraina, la prima ministra estone ha ricevuto grande attenzione internazionale ed è diventata una voce autorevole nel raccontare la prospettiva dei Paesi dell’ex blocco sovietico ora dentro l’Unione. Durante l’incontro di domenica ha discusso dell’impatto della guerra sull’architettura di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicofubini : In termini di aiuti militari, in valore assoluto delle forniture, US ne hanno forniti per 23 mld, UK per 4,1 mld, G… - MariSand13 : RT @CharlesLydgate: @bordoni_russia US gli danno: - coperture satellitari - supporto aerei/droni spia - consulenti militari - soldi, armi,… - Radio1Rai : #Ucraina Le forniture militari: tema centrale del vertice dei ministri degli Esteri dell'Unione a Bruxelles, a cui… - CharlesLydgate : @bordoni_russia US gli danno: - coperture satellitari - supporto aerei/droni spia - consulenti militari - soldi, ar… - Daniele_Manca : La Cina aiuta già Putin, ma non paga alcun prezzo. Le forniture cinesi avvengono dall’inizio della guerra in Ucrain… -