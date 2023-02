Formula1, orari e programmazione completa per non perdersi i prossimi test! (Di lunedì 20 febbraio 2023) La stagione di Formula1 riparte e l’attesa è tutta per i primi test, molto verrà svelato in questa sessione in Bahrein, ecco dove e quando sarà possibile seguirli PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La nuova stagione di Formula1 è ormai vicinissima, meno di 2 settimane al primo semaforo verde ed il mondo intero Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 20 febbraio 2023) La stagione diriparte e l’attesa è tutta per i primi test, molto verrà svelato in questa sessione in Bahrein, ecco dove e quando sarà possibile seguirli PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La nuova stagione diè ormai vicinissima, meno di 2 settimane al primo semaforo verde ed il mondo intero Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucianoYoma : RT @Motorsport_IT: #F1 | La F1 è pronta ad affrontare il primo e unico test pre-stagionale del 2023 a Sakhir. Ecco gli orari TV di Sky e q… - Motorsport_IT : #F1 | La F1 è pronta ad affrontare il primo e unico test pre-stagionale del 2023 a Sakhir. Ecco gli orari TV di Sk… - gponedotcom : Dal 23 al 25 febbraio il Circus tornerà in azione per la tre giorni di test pre-stagionali in programma sul traccia… -