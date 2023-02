Formula 1 | infortunio in bici per Lance Stroll | salta i test in Bahrain - Sport - Formula1

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il pilota canadese dell'Aston Martin avrebbe riportato una lesione al braccio destro: in dubbio anche il suo recupero per il via della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaMana82 : RT @motorboxcom: #F1 L'infortunio di #LanceStroll riporta l'attenzione sui piloti di riserva: ecco su chi possono contare le scuderie in ca… - motorboxcom : #F1 L'infortunio di #LanceStroll riporta l'attenzione sui piloti di riserva: ecco su chi possono contare le scuderi… -

Il pilota canadese dell'Aston Martin avrebbe riportato una lesione al braccio destro: in dubbio anche il suo recupero per il via della ...Non sono neanche cominciati, eppure i test del Bahrain perdono già un protagonista: si tratta di Lance Stroll . Lo ha annunciato l'Aston Martin pochi minuti fa in comunicato ufficiale. Nel corso della ...

Formula 1, infortunio in bici per Lance Stroll: salta i test in Bahrain QUOTIDIANO NAZIONALE

Infortunio per Stroll, salterà i test pre-stagionali - FORMULA 1 Italiaracing.net

F1 | Stroll, infortunio in allenamento: salta i test in Bahrain Motorsport.com - IT

Formula E | Kelvin Van der Linde confermato al posto di Frijns a ... P300.it | Motorsport Media

Laureus Comeback of the Year: anche Bagnaia tra i candidati FormulaPassion.it

Il pilota canadese dell'Aston Martin avrebbe riportato una lesione al braccio destro: in dubbio anche il suo recupero per il via della stagione ...Comincia con un inciampo la stagione 2023 di Lance Stroll: il pilota della Aston Martin, infatti, non disputerà la 3 giorni di test invernali in Bahrain per ...