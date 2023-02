Formazioni ufficiali Torino-Cremonese | le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 20 febbraio 2023), ledei duein vista del match di Serie A delle 20:45 Comunicate ledi, secondo match di questo lunedì di Serie A.(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Dijdij, Schuurs, Rodriguez; Ola Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric(3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Tsadjout. All. Ballardini L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Dijdij, Schuurs, Rodriguez; Ola Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. CREMONESE (3 - 5 - 2): Carnesecchi; Ferrari, ...

