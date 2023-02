Ford amplia la scelta di motorizzazioni per Mustang Mach-E (Di lunedì 20 febbraio 2023) COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford introdurrà le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) su Mustang Mach-E in Europa, con l’obiettivo di rendere i veicoli elettrici sempre più accessibili. L’Ovale Blu ha, inoltre, annunciato un investimento da 3,5 miliardi di dollari per la realizzazione del primo impianto di batterie LFP negli Stati Uniti, il BlueOval Battery Park Michigan, che aprirà nel 2026. Attraverso la diversificazione e la localizzazione della fornitura delle batterie Ford, nelle regioni in cui vengono prodotti i veicoli elettrici, sarà possibile migliorare la disponibilità e l’accessibilità della gamma a zero emissioni, a tutto vantaggio dei clienti. Nell’ambito del piano Ford+, l’azienda si sta adoperando per raggiungere una produzione annuale di 600.000 veicoli elettrici a livello globale ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) –introdurrà le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) su-E in Europa, con l’obiettivo di rendere i veicoli elettrici sempre più accessibili. L’Ovale Blu ha, inoltre, annunciato un investimento da 3,5 miliardi di dollari per la realizzazione del primo impianto di batterie LFP negli Stati Uniti, il BlueOval Battery Park Michigan, che aprirà nel 2026. Attraverso la diversificazione e la localizzazione della fornitura delle batterie, nelle regioni in cui vengono prodotti i veicoli elettrici, sarà possibile migliorare la disponibilità e l’accessibilità della gamma a zero emissioni, a tutto vantaggio dei clienti. Nell’ambito del piano+, l’azienda si sta adoperando per raggiungere una produzione annuale di 600.000 veicoli elettrici a livello globale ...

