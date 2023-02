Fondi, ruba narcotici dal posto di lavoro per rivenderli: denunciato infermiere (Di lunedì 20 febbraio 2023) Fondi – La Polizia di Stato Questura di Latina ha denunciato un infermiere professionale ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e trasporto di medicinali di derivazione narcotica senza la prescritta documentazione. I poliziotti del Commissariato di Fondi, impegnati in attività di controllo del territorio, sulla SS 7 Appia hanno sorpreso un uomo alla guida della propria autovettura al cui interno erano celate diverse scatole contenenti oltre 50 confezioni di medicinali in compresse, cerotti transdermici e fiale orosulobili, per un totale di oltre 150 dosi risultati essere tra quelli ad effetto stupefacente e quindi assoggettati alla normativa antidroga del D.P.R. 309/90. Alla luce delle vaghe giustificazioni fornite al riguardo dall’uomo, privo di qualsiasi documentazione sanitaria, tutto il materiale è stato ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 febbraio 2023)– La Polizia di Stato Questura di Latina haunprofessionale ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e trasporto di medicinali di derivazione narcotica senza la prescritta documentazione. I poliziotti del Commissariato di, impegnati in attività di controllo del territorio, sulla SS 7 Appia hanno sorpreso un uomo alla guida della propria autovettura al cui interno erano celate diverse scatole contenenti oltre 50 confezioni di medicinali in compresse, cerotti transdermici e fiale orosulobili, per un totale di oltre 150 dosi risultati essere tra quelli ad effetto stupefacente e quindi assoggettati alla normativa antidroga del D.P.R. 309/90. Alla luce delle vaghe giustificazioni fornite al riguardo dall’uomo, privo di qualsiasi documentazione sanitaria, tutto il materiale è stato ...

