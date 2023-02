"Flussi migratori preoccupanti dalla Tunisia": l'allarme di Tajani (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Ho sollevato in Consiglio Ue il tema della Tunisia, stanno arrivando Flussi migratori preoccupanti e stiamo facendo in modo di avere un coinvolgimento forte dell'Ue. Sarà un punto fondamentale del prossimo Consiglio Ue degli Affari Esteri”. Questo l'impegno preso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani , che ha parlato a margine del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea a Bruxelles.Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Ho sollevato in Consiglio Ue il tema della, stanno arrivandoe stiamo facendo in modo di avere un coinvolgimento forte dell'Ue. Sarà un punto fondamentale del prossimo Consiglio Ue degli Affari Esteri”. Questo l'impegno preso dal ministro degli Esteri Antonio, che ha parlato a margine del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea a Bruxelles.Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Approvato alla Camera il decreto che causa più naufragi e morti in mare. E per questo il governo esulta. Contene… - DanilaMrc : @N013Q La Francia è loro alleata e fa il loro gioco, la Germania è invece nel loro mirino. Guerra alla Russia (nien… - ItalianPolitics : POLITICA. Nota di lettura: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 - Dispos… - 70SColella : @GiancarloDeRisi Dai suoi quotidiani tweet sembrava che il geniale piano del governo stesse funzionando alla grande… - GraccoBabeuf66 : @mariacafagna La butti male; è un fenomeno strutturale a cui puoi parzialmente ovviare solo incrementando i flussi… -