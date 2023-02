Fiumicino Bonus 110 | l’assessora Antonelli tuona contro il Governo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023)– “Non possiamo non ascoltare il grido di allarme di imprese che rischiano di finire a gambe all’aria perché hanno creduto nello Stato”. A parlare èalle Attività Produttive del Comune di, Erica, intervenendo nuovamente sul tema del110%, condividendo le preoccupazioni di Ance e Cna. “I crediti incagliati hanno messo in ginocchio tante piccole e medie imprese che, sulla base delle scelte del, si erano organizzate facendo investimenti in attrezzature e in forza lavoro – sottolinea-. Una situazione che ha generato mancanza di liquidità per le aziende, cantieri fermi e cittadini impossibilitati ad entrare nelle loro abitazioni. In più, la decisione deldi bloccare, per il futuro, ...