Firenze | il blitz dell’estrema destra contro gli studenti del liceo Michelangiolo e il precedente | sul web i nomi degli accusati

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Sabato mattina aduedeladerenti al Collettivo di sinistra sono stati aggrediti da militanti di Azione studentesca. La Digos grazie ai video ha identificato 6 giovani (tre maggiorenni e tre minorenni). E li ha denunciati per violenza privata e manifestazione non autorizzata. Ma dietro l’aggressione c’è un. Che risale al 9 febbraio scorso all’istituto Pascoli di. Uno studente ha avuto un alterco di fronte all’ingresso della scuola con due militanti della stessa associazione. E poi, a seconda delle diverse versioni, si sarebbe visto brandire una cintura o sarebbe stato preso a cinghiate. Il giorno dopo sui muri dell’istituto sono comparse scritte fasciste. Per questo la Digos indaga su entrambi gli episodi in cerca di un ...