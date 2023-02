Firenze: figlia di Raul Castro in Palazzo Vecchio. Ricevuta da Nardella con l’associazione Italia-Cuba (Di lunedì 20 febbraio 2023) La figlia di Raul Castro, nipote del lider maximo Fidel, Mariela Castro Espín, ha incontrato, in Palazzo Vecchio, il sindaco Dario Nardella ed il presidente del consiglio comunale Luca Milani accompagnata dai rappresentanti dell'associazione d'amicizia Italia-Cuba, nata per dare sostegno al popolo Cubano, ed al governo sorto dopo la vittoria dei combattenti contro la dittatura di Fulgenzio Batista L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladi, nipote del lider maximo Fidel, MarielaEspín, ha incontrato, in, il sindaco Darioed il presidente del consiglio comunale Luca Milani accompagnata dai rappresentanti dell'associazione d'amicizia, nata per dare sostegno al popolono, ed al governo sorto dopo la vittoria dei combattenti contro la dittatura di Fulgenzio Batista L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasdaranFiSud : @AlexEsse6 @fratotolo2 Mica ci arrivano; la preparazione militare dei talijani è figlia di Vis e di Kobarid. Firenz… - annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: Grosseto. Sbagliarono intervento di chiusura delle tube, ora la Asl deve mantenere per 25 anni la figlia nata alla coppi… - Miti_Vigliero : Grosseto. Sbagliarono intervento di chiusura delle tube, ora la Asl deve mantenere per 25 anni la figlia nata alla… - Zeccarossa1 : @SimoPillon Il tempo.per queste cazzate lo trova. Invece per l'aggressione di Firenze ? E che dire della madre che… - Zeccarossa1 : @andreaben99 Non solo? Della madre che picchia la figlia lesbica non ho avuto notizia e la ringrazio per averla pu… -