Firenze, aggressione al Michelangiolo. Nuovo video: "Rissa, non spedizione punitiva". Il caso in Parlamento (Di lunedì 20 febbraio 2023) Diffuso un Nuovo video di quanto accaduto fuori dal liceo tra studenti di destra e di sinistra. Il deputato Mollicone (Fdi): "Presenterò un'interrogazione" Leggi su lanazione (Di lunedì 20 febbraio 2023) Diffuso undi quanto accaduto fuori dal liceo tra studenti di destra e di sinistra. Il deputato Mollicone (Fdi): "Presenterò un'interrogazione"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : #Firenze, 6 identificati da Digos per aggressione davanti scuola, 3 maggiorenni e 3 minorenni, estranei alla scuol… - lauraboldrini : Sono trascorse ore ma dal Governo nessuna condanna all’aggressione fascista avvenuta stamattina al liceo Michelangi… - peppeprovenzano : Dunque, sarebbero stati identificati gli autori dell'aggressione #neofascista agli studenti di #Firenze in esponent… - giacobbelena : RT @EugenioCardi: ATTENZIONE: denunciati tutti per VIOLENZA AGGRAVATA i sei autori dell'aggressione di #Firenze davanti il #LiceoMichelangi… - doomboy : RT @PBerizzi: Quei bravi ragazzi dell'estrema destra futuri dirigenti di Fratelli d'Italia. Ecco spiegato il silenzio di Giorgia Meloni sul… -