Fiori Sopra l’Inferno | anticipazioni ultima puntata di lunedì 27 febbraio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Elena Sofia Ricci inl'Inferno Su Rai1 hanno preso il via i casi di Teresa Battaglia, la profiler interpretata da Elena Sofia Ricci nella nuova fiction. Sei episodi, suddivisi in tre prime serate in onda ogni, disponibili anche in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Vediamo quindi le trame di episodio in episodio monitorando anche gli ascolti della serie.Terza eddi271×05: Il cadavere di Viesel viene portato via mentre Teresa analizza la scena: anche stavolta il killer ha organizzato l’aggressione e ...