Fiorentina, numeri da incubo: - 11 rispetto alla scorsa stagione. Solo il Verona ha fatto peggio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il calcio non è freddi numeri. Se bastassero quelli, la Fiorentina si vedrebbe in una posizione di classifica migliore, mentre l'attualità invece racconta di una crisi preoccupante. La differenza, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il calcio non è freddi. Se bastassero quelli, lasi vedrebbe in una posizione di classifica migliore, mentre l'attualità invece racconta di una crisi preoccupante. La differenza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Fiorentina, numeri da incubo: -11 rispetto alla scorsa stagione. Solo il Verona ha fatto peggio: #Fiorentina, nume… - Gazzetta_it : Fiorentina, numeri da incubo: -11 rispetto alla scorsa stagione. Solo il Verona ha fatto peggio - SpaceSerieA : @giubisound @Ciccioct89 @acffiorentina A proposito di ali 'forti', c'è un certo Joaquín da prendere in considerazio… - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Tradizione di grandissimi numeri 9?? per la #Fiorentina. Questa formazione è po' folle ??. 4-4-2 con Mutu e Chiesa sulle… - volpatismo : @mariottismo @Riccardofuffol2 La Lazio se va in Champions fa un miracolo a livello di numeri, il costo del cartelli… -