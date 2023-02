Fiorentina: contatti tra Nardella, Joe Barone e il Sindaco dei Braga (Di lunedì 20 febbraio 2023) Contatto telefonico fra il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, insieme al Dg del club viola Joe Barone, e il primo cittadino di Braga, Ricardo Rio. Durante il colloquio telefonico si è evidenziato il dispiacere su come sono stati trattati i tifosi viola giovedì scorso prima del match all’Estadio Nacional. In particolar modo è stato sottolineato l’uso considerato esagerato da parte delle forze di polizia lusitane dei proiettili di gomma nei confronti dei supporter gigliati e che ha portato al ferimento di alcuni di loro. Il Sindaco Nardella invierà inoltre una lettera al Sindaco di Braga, che a sua volta la trasmetterà alle autorità governative portoghesi, per stigmatizzare gli episodi spiacevoli che si sono verificati. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Contatto telefonico fra ildi Firenze, Dario, insieme al Dg del club viola Joe, e il primo cittadino di, Ricardo Rio. Durante il colloquio telefonico si è evidenziato il dispiacere su come sono stati trattati i tifosi viola giovedì scorso prima del match all’Estadio Nacional. In particolar modo è stato sottolineato l’uso considerato esagerato da parte delle forze di polizia lusitane dei proiettili di gomma nei confronti dei supporter gigliati e che ha portato al ferimento di alcuni di loro. Ilinvierà inoltre una lettera aldi, che a sua volta la trasmetterà alle autorità governative portoghesi, per stigmatizzare gli episodi spiacevoli che si sono verificati. SportFace.

