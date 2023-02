Fiorentina, Commisso: «Se mi avessero lasciato fare lo stadio…» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le parole del presidente della Fiorentina Commisso: «Senza i ricavi più alti non si possono prendere i buoni giocatori» Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato al TGR Toscana a margine della visita del Ministro dello Sport Abodi. Di seguito le sue parole. «Spero che pima o poi l’industria del calcio in Italia venga trattata come qualsiasi altra industria. Se mi avessero lasciato fare lo stadio, a quest’ora sarebbe praticamente finito. Senza i ricavi più alti non si possono prendere i buoni giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le parole del presidente della: «Senza i ricavi più alti non si possono prendere i buoni giocatori» Il presidente della, Rocco, ha parlato al TGR Toscana a margine della visita del Ministro dello Sport Abodi. Di seguito le sue parole. «Spero che pima o poi l’industria del calcio in Italia venga trattata come qualsiasi altra industria. Se milo stadio, a quest’ora sarebbe praticamente finito. Senza i ricavi più alti non si possono prendere i buoni giocatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

