"Fino alla tomba". La minaccia di Medvedev a Joe Biden (Di lunedì 20 febbraio 2023) Scontro Usa-Russia, il Cremlino va all'attacco di Joe Biden all'indomani del suo viaggio a Kiev. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo pronuncia parole di fuoco contro il capo della Casa Bianca. E lo accusa di appoggiare il regime neonazista di Volodymyr Zelensky. «Dopo aver ricevuto garanzie di sicurezza in anticipo, Joe Biden è finalmente andato a Kiev: ha promesso molte armi e ha giurato fedeltà al regime neonazista Fino alla tomba». Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitri Medvedev, ha commentato su Telegram la visita del capo della Casa Bianca nella capitale ucraina. Washington ha avvisato Mosca della visita top secret di Biden poche ore prima della partenza del suo treno per Kiev dalla ...

