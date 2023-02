Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi degli Sport Invernali a Folgaria (TN) dal 6 al 10 marzo. Nota Ministero (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi degli Sport Invernali (Sci alpino e Snowboard), rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado, per l’anno scolastico 2022/2023, si svolge presso gli impianti dell’Alpe Cimbra – Folgaria (TN) dal 6 al 10 marzo 2023. Lo comunica il Ministero dell'istruzione e del merito con Nota del 15 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladei(Sci alpino e Snowboard), rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado, per l’anno scolastico 2022/2023, si svolge presso gli impianti dell’Alpe Cimbra –(TN) dal 6 al 102023. Lo comunica ildell'istruzione e del merito condel 15 febbraio. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : BRESCIA VINCE LA COPPA ITALIA 2023! ?????? Primo, storico, trionfo per la Germani che solleva il primo titolo naziona… - lupo_09 : @max985te @GioRoma94 @HungryMarcio È l'unico che ha piedi decenti dietro, quello che ha fatto il lancio x il gol di… - Paola40207413 : RT @Eurosport_IT: BRESCIA VINCE LA COPPA ITALIA 2023! ?????? Primo, storico, trionfo per la Germani che solleva il primo titolo nazionale bat… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Il concorso di Corano a Varese: più di 500 spettatori per la finale nazionale - varesenews : Il concorso di Corano a Varese: più di 500 spettatori per la finale nazionale -