Filippo La Mantia chiude il ristorante dopo un solo anno | “Difficoltà col personale | sono ai minimi storici | ma è soltanto un’interruzione”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Non chiamatela pausa, la pausa è ad agosto”, così parla lo chefLache solamente unfa ha aperto il suoall’interno della Stazione Centrale di Milano. Un luogo che prestorà: “Dal 1 marzo sospendo il servizio del: è, voglio rivoluzionare il modo di strutturare l’offerta di ristorazione, ho avuto tantacol”. Sebbene lui stesso affermi che non si tratta di una vera e propria chiusura, la data della riapertura non è stata data. “Non è sufficiente il successo. Non è sufficiente il carisma. Perché unvada avanti non si può prescindere dal” spiega Laa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Filippo La Mantia chiude il ristorante dopo un solo anno: “Difficoltà col personale, sono ai minimi storici, ma è s… - rep_milano : Mercato Centrale di Milano, l’'oste e cuoco' Filippo La Mantia chiude, anzi no - Elena75000176 : RT @LaStampa: Milano, Filippo La Mantia chiude il ristorante: 'È solo un'interruzione, troppe difficoltà col personale' - LaStampa : Milano, Filippo La Mantia chiude il ristorante: 'È solo un'interruzione, troppe difficoltà col personale' - IlGustoit : Milano, Filippo La Mantia chiude il ristorante: 'È solo un'interruzione, troppe difficoltà col personale' -

La filosofia diLa: "Rendere il cibo alla portata di tutti" Ma torniamo a Mercato Centrale che, per qualche tempo, si troverà quindi a dover far meno di una delle principali insegne, ' ...Lo racconta affrantoLa, che un anno fa ha aperto il suo nuovo ristorante all'interno degli spazi ricavati nell'ala destra della Stazione Centrale di Milano. Lo chef precisa che non si ...

Milano, Filippo La Mantia chiude il ristorante: "È solo un'interruzione, troppe difficoltà col personale" la Repubblica

Milano, Filippo La Mantia chiude il suo ristorante: l'annuncio inItalia

Filippo La Mantia chiude il ristorante al Mercato Centrale Milano Scatti di Gusto

Francesca Chillemi, la città in dieci domande Vivimilano

Filippo La Mantia: «Resto ancora un ragazzo di strada che si fa guidare dall’istinto» Il Sole 24 ORE

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Filippo La Mantia ha annunciato che dal 1 marzo chiuderà il ristorante al Mercato Centrale di Milano, quello aperto solamente un anno fa. Lo chef ha giustificato la sua decisione sostenendo che il ...