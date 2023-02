Filippino accoltellato a Valle Aurelia Era stato aggredito da più persone

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma violenta. Ancora sangue nelle strade della Capitale. Un uomodi circa 50 anni èin via Anastasio II, a Roma, nelle vicinanze della Stazione della metropolitana A. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle volanti che lo hanno trovato però già morto. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbepoco prima da un gruppo di. Sono in corso le indagini della Polizia.

, un uomo è stato ed è morto in strada. Si tratta di un cittadinodi circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio . Sul posto la polizia che ha fatto scattare le indagini per rintracciare l'assassino. Secondo una prima ...22.20a Roma, muoreAncora una persona accoltellata a morte a Roma: è avvenuto in via Anastasio II vicino alla stazione della metropolitana linea A 'Valle Aurelia'. A perdere la vita ...

Roma, accoltellato in strada in via Anastasio II: muore 50enne RomaToday

Roma, accoltellato in strada: morto un 50enne filippino TGCOM

Roma, morto un 50enne filippino: accoltellato in strada leggo.it

Corvetto, lite condominiale in piena notte: 32enne accoltellato dal vicino di casa, è grave Corriere Milano

Lite in via Romilli a Milano, la rissa con il vicino e le coltellate: arrestato 44enne IL GIORNO

Roma, un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la polizia che ha ...Roma, un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50 anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la… Leggi ...