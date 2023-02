Fifa 23 Prime Gaming: come avere il pack Twitch gratis! (Di lunedì 20 febbraio 2023) Anche quest’anno EA Sports metterà a disposizione periodicamente un pacchetto per Fifa 23 Ultimate Team in regalo riservato agli abbonati Twitch Prime/Amazon Prime (da agosto dello scorso anno ribattezzato in Prime Gaming) pack Twitch Prime Gaming Fifa 23 di febbraio Il pacchetto Prime Gaming di gennaio può essere riscattato da lunedì 20 febbraio e contiene 7 giocatori oro rari 2 scelte giocatore con TOT 82+ 12 consumabili rari Salah in prestito per 30 partite I pack Twitch Prime Gaming dei mesi precedenti pack Prime Gaming ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Anche quest’anno EA Sports metterà a disposizione periodicamente un pacchetto per23 Ultimate Team in regalo riservato agli abbonati/Amazon(da agosto dello scorso anno ribattezzato in23 di febbraio Il pacchettodi gennaio può essere riscattato da lunedì 20 febbraio e contiene 7 giocatori oro rari 2 scelte giocatore con TOT 82+ 12 consumabili rari Salah in prestito per 30 partite Idei mesi precedenti...

