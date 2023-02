Fiat - 124 Sport Coupé, il ritorno (sognato) è muscle (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un po' Chevrolet Camaro e un po' Dodge Challenger: ha il sapore di America la riedizione moderna della Fiat 124 Sport Coupé così come l'ha immaginata l'architetto Tommaso d'Amico, un nostro lettore di cui abbiamo già parlato per i rendering di possibili Multipla e Campagnola di nuova generazione. Il disegno della Sportiva, infatti, mette in mostra una silhouette da pony car e fiancate muscolose, per piacere anche Oltreoceano, dove la storica Coupé della famiglia 124 trovò uno dei suoi mercati principali. Moderna. La sezione frontale riprende, allarga ed evolve in chiave spigolosa il layout della Tipo, con il nuovo logo a grandi lettere dei modelli più recenti della Casa. Per il resto si tratta di una vettura dalle forme attuali, che poco concede alla nostalgia o al family feeling degli altri modelli ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un po' Chevrolet Camaro e un po' Dodge Challenger: ha il sapore di America la riedizione moderna della124così come l'ha immaginata l'architetto Tommaso d'Amico, un nostro lettore di cui abbiamo già parlato per i rendering di possibili Multipla e Campagnola di nuova generazione. Il disegno dellaiva, infatti, mette in mostra una silhouette da pony car e fiancate muscolose, per piacere anche Oltreoceano, dove la storicadella famiglia 124 trovò uno dei suoi mercati principali. Moderna. La sezione frontale riprende, allarga ed evolve in chiave spigolosa il layout della Tipo, con il nuovo logo a grandi lettere dei modelli più recenti della Casa. Per il resto si tratta di una vettura dalle forme attuali, che poco concede alla nostalgia o al family feeling degli altri modelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linkmotorsepoca : FIAT 124 Spider 124-Spider - € 20600 Link Motors - Caste di Leva Indirizzo: Via Castel di Leva, 305 - 00134 Roma (… - linkmotorsepoca : FIAT 500 L - RESTAURATA - € 8900 LINK MOTORS NAPOLI Via Michelangelo da Caravaggio, 124 80126 Napoli (Napoli) Tel.… - r3j3tt0 : @goldrake____ Fiat 124 S (non la spider) , Dyane e poi A112 Junior (senza reclinabili ??) - brakelessmotors : Guarda SPINTEROGEN MARELLI MAGNETS 9925467 FIAT SILVER CAP 124 131 132 LANCE - PieraBelfanti : Non sono d'accordo. Le vetture FIAT 124, 127, Punto hanno avuto il premio 'Auto dell'anno'; a partire dagli anni '7… -