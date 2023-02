Feyenoord e Ajax volano – Eredivisie, il punto della 22ª giornata (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Feyenoord batte l’AZ Almaar nel finale e l’Ajax si regala il secondo posto. Male PSV e Twente – Eredivisie, il punto della 21ª giornata La 22ª giornata di Eredivisie ha dato scuotimenti importanti: il Feyenoord batte l’AZ Alkmaar e allunga, e l’Ajax liquida lo Sparta Rotterdam ed è secondo. Perdono terreno PSV Eindhoven e Twente in trasferta: ora, la rincorsa a Feyenoorders e lancieri si fa sempre più dura. Il Feyenoord resta primo con 49 punti, ma occhio perché l’Ajax (46) ha scavalcato l’AZ (44). Il PSV scivola a 43, il Twente resta fermo a 40 come lo Sparta Rotterdam a 37. Gli highlights della massima serie del calcio olandese sono disponibili ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilbatte l’AZ Almaar nel finale e l’si regala il secondo posto. Male PSV e Twente –, il21ªLa 22ªdiha dato scuotimenti importanti: ilbatte l’AZ Alkmaar e allunga, e l’liquida lo Sparta Rotterdam ed è secondo. Perdono terreno PSV Eindhoven e Twente in trasferta: ora, la rincorsa aers e lancieri si fa sempre più dura. Ilresta primo con 49 punti, ma occhio perché l’(46) ha scavalcato l’AZ (44). Il PSV scivola a 43, il Twente resta fermo a 40 come lo Sparta Rotterdam a 37. Gli highlightsmassima serie del calcio olandese sono disponibili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linformatore11 : L' Edicola dello Sport #holland #sportwereld #primepagine #quotidianisportivi #amsterdam #psv #feyenoord #february… - OTlSJACKSON : @Davide_Cornieti Suona bene quando dici 'titoli europei', ma ancora una volta ha battuto Ajax, Leicester, Feyenoord… - OTlSJACKSON : @Davide_Cornieti È uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi ma oggi non importa cosa ha fatto 15 anni fa. Par… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EREDIVISIE - Feyenoord in vetta, l'Ajax vince ancora ed è secondo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EREDIVISIE - Feyenoord in vetta, l'Ajax vince ancora ed è secondo -