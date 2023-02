Festival di Berlino: Golda, Helen Mirren e parecchio fumo non bastano a salvare il racconto di Guy Nattiv (Di lunedì 20 febbraio 2023) C’è una scena in Golda di Guy Nattiv che vale tutto il film. Questa si concentra nei minuti di dialogo vis-a-vis che vedono protagonisti l’allora premier israeliana e il segretario di Stato Henry Kissinger. Un dialogo fondamentale per i destini d’Israele, della Guerra Fredda e – senza forzature – assai chiarificatore su molti aspetti degli equilibri internazionali contemporanei. Il paradosso vuole che i due leader si incontrino nella cucina della Meir, con lei a offrire una zuppa all’”amico” Henry. Siamo nel pieno della guerra dello Yom Kippur e lui, capitato a sorpresa a Tel Aviv, le impone di firmare un trattato di pace con Sadat e Assad per evitare uno scontro diretto con la Russia. Lei risponde che in cambio vuole il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte di Egitto e Siria, e tutte le vittime e prigionieri israeliani restituiti con rispetto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) C’è una scena indi Guyche vale tutto il film. Questa si concentra nei minuti di dialogo vis-a-vis che vedono protagonisti l’allora premier israeliana e il segretario di Stato Henry Kissinger. Un dialogo fondamentale per i destini d’Israele, della Guerra Fredda e – senza forzature – assai chiarificatore su molti aspetti degli equilibri internazionali contemporanei. Il paradosso vuole che i due leader si incontrino nella cucina della Meir, con lei a offrire una zuppa all’”amico” Henry. Siamo nel pieno della guerra dello Yom Kippur e lui, capitato a sorpresa a Tel Aviv, le impone di firmare un trattato di pace con Sadat e Assad per evitare uno scontro diretto con la Russia. Lei risponde che in cambio vuole il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte di Egitto e Siria, e tutte le vittime e prigionieri israeliani restituiti con rispetto. ...

