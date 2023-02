vs. M. Kecmanovic - Delray Beach#tennis pic.twitter.com/xHEbSYa5Tf SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 19, 2023 "Non giocato a Delray Beach da un bel po' di tempo, l'evento è ...Una, e una poltrona, per due. Miomir Kecmanovic e Radu Albot , moldavo con la miglior classifica ... 2023 Nell'altra semifinale, si affronteranno per la quarta volta Taylor, numero 7 ATP, e ...

Festa Fritz, trionfo da record a Delray Beach Tiscali

Atp Dallas 2023, Wu non smette di stupire: batte anche Fritz e ... SPORTFACE.IT

Roma Culture: appuntamenti dal 15 al 21 febbraio 2023 Arte Magazine

la programmazione della settimana 13-19 febbraio: i tornei in diretta SuperTennis

Il tennis e l’amore ai tempi della Wags oktennis

Taylor Fritz perde il primo set del torneo ma supera 60 57 62 Miomir Kecmanovic nella finale del Delray Beach Open e festeggia il quinto titolo ...Sembrava tutto apparecchiato per una finale tutta americana nell’Atp 250 di Dallas 2023 e invece Yibing Wu ha rovinato la festa al tennis a stelle e strisce ... vittima del suo tennis è stata Taylor ...