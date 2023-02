Ferruccio Lamborghini - Dai trattori alla Countach: 30 anni fa laddio al fondatore del Toro (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Son Lamburghén", sono Lamborghini. Nella sua potenza, il personaggio sta tutto lì. Nelle due parole nel dialetto stretto di Arnàz, Renazzo, una zolla della sterminata provincia emiliana fra Bologna e Ferrara. Spesso si presentava così, sbrigativo nei modi, veloce come la sua intelligenza. Due parole che ogni innamorato dell'automobile avrebbe voluto sentire almeno una volta nella vita. Trent'anni dopo la sua scomparsa, non sono poi molti quelli che possono raccontarlo. Quando se ne andò, il 20 febbraio del 1993, Ferruccio Lamborghini era tornato da tempo alla terra. Da bravo countadéin, come lo apostrofava Enzo Ferrari in privato. Vent'anni prima la Miura era uscita di produzione e il patron era stato costretto a lasciare la proprietà dell'azienda che continua a portare il suo nome; i ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Son Lamburghén", sono. Nella sua potenza, il personaggio sta tutto lì. Nelle due parole nel dialetto stretto di Arnàz, Renazzo, una zolla della sterminata provincia emiliana fra Bologna e Ferrara. Spesso si presentava così, sbrigativo nei modi, veloce come la sua intelligenza. Due parole che ogni innamorato dell'automobile avrebbe voluto sentire almeno una volta nella vita. Trent'dopo la sua scomparsa, non sono poi molti quelli che possono raccontarlo. Quando se ne andò, il 20 febbraio del 1993,era tornato da tempoterra. Da bravo countadéin, come lo apostrofava Enzo Ferrari in privato. Vent'prima la Miura era uscita di produzione e il patron era stato costretto a lasciare la proprietà dell'azienda che continua a portare il suo nome; i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... galata_mf : RT @Lukyluke311: «Cosa vuol saperne di auto lei che guida trattori?». Enzo Ferrari non era certo il tipo da mandarle a dire. Nenche quand… - maola_varalli : RT @Tugli: Accadeva oggi, 20 febbraio 1993, muore Ferruccio Lamborghini. Nel 1963 aveva fondato la Lamborghini auto per la produzione di v… - OderisiDaG : Ferruccio Lamborghini, morto 30 anni e un giorno fa. - markorusso69 : RT @Lukyluke311: «Cosa vuol saperne di auto lei che guida trattori?». Enzo Ferrari non era certo il tipo da mandarle a dire. Nenche quand… - rumentacontrac1 : RT @Lukyluke311: «Cosa vuol saperne di auto lei che guida trattori?». Enzo Ferrari non era certo il tipo da mandarle a dire. Nenche quand… -